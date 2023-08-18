فيديو | "إيه العظمة دي كلها" .. رقص جيرارد في احتفال نجوم الاتفاق بالفوز الثاني

بداية تاريخية للاتفاق في الدوري السعودي

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حقق الاتفاق فوزه الثاني في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، وذلك حين عاد من مواجهة الحزم خارج ملعبه بالانتصار 2-0، وقد احتفل نجومه داخل غرفة الملابس بالمدرب ستيفن جيرارد بطريقة رائعة.

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الاتفاق كان قد فاجأ بطل العرب، النصر، في الجولة الأولى وأسقطه بهدفين مقابل هدف واحد، وقد بصم على الانطلاقة التاريخية بالوصول للنقطة السادسة والصدارة بجانب الأهلي بعد الفوز على الحزم بهدفي روبن كوايسون وفيكتور دوس سانتوس.

حساب النادي عبر منصات التواصل الاجتماعي نشر عدة مقاطع فيديو توثق احتفال اللاعبين بالفوز التاريخي، وقد حمل أحدهم احتفالًا خاصًا بالمدرب الإنجليزي الذي تفاعل معه بطريقة مذهلة كذلك.

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مقطع الفيديو أظهر نجوم الاتفاق يهتفون لجيرارد عند دخوله غرفة الملابس "يا جيرارد يا أبهه، إيه العظمة دي كلها"، ليرد المدرب بالرقص مع اللاعبين وتحيتهم قبل الرحيل وتركهم يُكملون احتفالاتهم.

يُشار إلى أن الاتفاق سيواجه الخليج في الدمام مساء الخميس القادم، وذلك ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن.

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