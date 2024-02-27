فيديو | أين كنت يا رجل! .. كلمات حجازي التي صنعت ريمونتادا الاتحاد أمام الوحدة

العميد هزم الوحدة في الوقت القاتل

SHAHID

نشر حساب الاتحاد على منصة إكس مقطع فيديو يُظهر كلمات القائد أحمد حجازي بين شوطي مواجهة الوحدة مساء أمس ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، الكلمات التي صنعت ريمونتادا العميد في الشوط الثاني.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العميد قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين في الدقيقتين الـ84 والرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع لنجمه عبد الرزاق حمدالله، وقد أهدر كريم بنزيما ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول.

المدافع المصري لم يتحدث في غرفة الملابس بل كان أشبه بأسد يزأر في لاعبيه ويحثهم على الفوز وقلب النتيجة في الشوط الثاني، حيث قال "نحن اليوم سنفوز، لن نغادر الملعب خاسرين، لأي سبب".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

جمهور الاتحاد تفاعل بقوة مع التغريدة وحملت تعليقاتهم إشادات كبيرة وحب هائل للمدافع المصري، ولم تخل التغريدات من الحسرة على غيابه في النصف الأول من الموسم للإصابة والتأكيد على تأثر الفريق الكبير بغيابه.

يُشار إلى أن حجازي غاب عن النصف الأول من الموسم لإصابته بقطع في الرباط الصليبي في نهاية الموسم الماضي، وقد أعيد للقائمة المحلية في يناير الماضي.

SHAHID