فيديو | أمير قطر يمازح وزير الرياضة السعودي على هامش لقاء المغرب وكرواتيا

لقطة رائعة بين أمير قطر ووزير الرياضة السعودي

حرص أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ووزير الرياضة السعودي؛ الأمير عبد العزيز بن تركي، على دعم المنتخب المغربي في مباراته أمام كرواتيا في كأس العالم قطر 2022.

وتعادل المنتخب المغربي أمام كرواتيا وصيف بطل العالم سلبيًا، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة السادسة في المونديال.

ونشر الإعلامي الرياضي بدر الحمد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو يظهر فيه الشيخ تميم بن حمد والأمير عبد العزيز بن تركي.

الشيخ تميم قام بمصافحة الأمير عبد العزيز، ومازحه ليضحك الثنائي وسط أجواء أكثر من رائعة، ليصطحبه إلى مقصورة ملعب البيت لمتابعة مواجهة المغرب وكرواتيا.

ويحرص الشيخ تميم دائمًا على مساندة المنتخبات العربية المشاركة في منافسات كأس العالم، حيث كان متواجدًا في مباراة السعودية أمام الأرجنتين.