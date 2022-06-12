فيديو | أكثر من مدرب وطني .. الركراكي يستجيب لتوسلات مشجع مغربي

لفتة إنسانية من الركراكي تجاه مشجع قبل مواجهة إسبانيا

علاقة خاصة تجمع وليد الركراكي؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، بجماهير بلاده، فبعد انتقادات كثيرة قبل انطلاق كأس العالم قطر 2022 لاستبعاد لاعبين بأعينهم، حاليًا الدعم والدعم فقط هو ما يسيطر على العلاقة.

المدرب الوطني حقق إنجاز يشهده الوطن العربي لأول مرة، إذ قاد أسود الأطلس للتأهل لربع نهائي المونديال، بعد الفوز أمام المنتخب الإسباني في ركلات الترجيح.

قبل هذه المباراة، وخارج استاد المدينة التعليمية، قام الركراكي بلفتة إنسانية تجاه أحد المشجعين الذين زحفوا خلف المنتخب المغربي، لدعمه في قطر.

المشجع خلف الأسوار الحديدية وقف مناديًا على الركراكي من أجل حضور المباراة، وبالفعل استجاب المدرب، الذي منح أحد رجال الأمن تذكرة كهدية للمشجع، ولم يدخل الاستاد إلا بعد التأكد من وصول التذكرة للمشجع المتوسل.

المدرب المغربي وليد الركراكي يُهدي مشجعاً مغربياً تذكرة لحضورة مباراة أسود الأطلس والماتادور الإسباني pic.twitter.com/PRHl0Zvca4 — عربي بوست (@arabic_post) December 6, 2022

يذكر أن المنتخب المغربي سيلتقي في ربع النهائي بنظيره البرتغالي، الذي أطاح بسويسرا بعد الفوز بنتيجة 6-1.