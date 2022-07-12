فيديو | أجواء خيالية .. كيف قضى لاعبو المغرب ليلة التأهل لربع نهائي المونديال؟
ليلة أشبه بالخيال عاشها المنتخب المغربي أمس الثلاثاء، بعد تحقيق إنجاز عربي لأول مرة في التاريخ بالتأهل لدور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.
بطولة رائعة يقدمها أسود الأطلس، فبعد تصدر مجموعتهم في دور المجموعات برصيد سبع نقاط، متفوقين على منتخبات بحجم كرواتيا وبلجيكا، أطاحوا بالمنتخب الإسباني من دور الـ16 بإسقاطه في ركلات الترجيح بنتيجة 3-0.
وقضى لاعبو المغرب بالأمس، ليلة أكثر من رائعة في فندق الإقامة مع الجماهير، بدأت باستقبال تاريخي خارج الفندق، تفاعل معه اللاعبون بالوقوف والغناء مع الجماهير الواقفة خلف الحاجز الأمني.
واستمرت الاحتفالات داخل الفندق مع الجماهير الموجودة به، وسط أجواء يعيشها هذا الجيل لأول مرة بقيادة مدربه وليد الركراكي، الذي تولى المسؤولية قبل المونديال بثلاثة أشهر فقط.
December 6, 2022
يذكر أن المغرب ضربت موعدًا مع البرتغال في ربع النهائي، على أن تقام المباراة في العاشر من ديسمبر الجاري.