فيديو | أهلاوي أم زملكاوي؟ وليد الفراج يحسمها بالدليل

حسم الإعلامي الرياضي وليد الفراج، الجدل المثار حول الفريق الذي يشجعه في الكرة المصرية، هل هو الأهلي أم الزمالك؟ بعد أن اتهمه البعض بالتحيز لنادي عن الآخر.

الأهلي حقق الفوز على الهلال السعودي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، ليحسم المركز الثالث لصالحه.

أحد متابعي برنامج "أكشن مع وليد" الذي يقدمه الإعلامي وليد الفراج عبر قناة "إم بي سي أكشن"، اتهم الفراج بتشجيع نادي الزمالك.

المتابع كتب تغريدة جاء فيها: "عارف انك من جوه زملكاوي يا كابتن وليد بس الأهلي فوق الجميع"، بعد انتصار الأهلي على الهلال.

الفراج رد على المتابع قائلًا: "أنا أحترم وأقدر الزمالك بكل تأكيد، ولكن أريدك أن ترى هذه الصورة التي تجمعني بالمهندس محمود طاهر رئيس الأهلي السابق".

وتابع: "كنت أتسلم من طاهر العضوية الشرفية للنادي الأهلي، ولن يمنحك الأهلي العضوية الشرفية وأنت مشكوك في أمرك وقد تكون مشجع لفريق آخر".

رسالة إلى لاعبي الهلال .. لا تنسوا أنفسكم أمام الأهلي المصري!

وكانت جماهير الأهلي قد هاجمت الفراج من قبل، بعد أن ألمح إلى أن الفريق الأحمر سيفوز على غريمه الزمالك بالديربي الأخير ببطولة الدوري المصري، بمساعدة الحكام، ولكنه خرج بعدها ليؤكد على أنه لا يقصد ما تم تداوله.