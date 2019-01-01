فيديو - انفعال شديد من حسين عبد الغني عقب الهزيمة أمام الفتح

الراقي خسر اللقاء وزاد ابتعاده عن الصدارة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

سيطرت حالة شديدة من الغضب على حسين عبد الغني؛ قائد الأهلي السعودي، عقب انتهاء مواجهة الراقي أمام الفتح.

الراقي خسر اللقاء بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مهند عسيري: شكرًا للإدارة والمدرب والأهلي ينقصه شيء واحد

وظهر عبد الغني منفعلًا عقب اللقاء ودخل لاعبو الفتح لمحاولة تهدئته، قبل أن يتطور الأمر إلى اشتباكه مع أحد اللاعبين.

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد الأهلي عند النقطة 36 في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد الفتح إلى النقطة 31 في المركز السادس.