فيديو | الوصل يلقن الشارقة الهزيمة الأولى ويحرمه من حسم اللقب بفوز قاتل

هزيمة أولى للشارقة في الموسم الجاري في مباراة شهدت ندية كبيرة من الإمبراطور

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حرم الوصل، فريق الشارقة من حسم تتويجه بطلًا لدوري الخليج العربي الإماراتي، بعدما خطف الفوز في الوقت القاتل بثلاثية مقابل هدفين، على ملعب زعبيل، ضمن الجولة الـ24.

المباراة بدأت حماسية من الشارقة، حيث نجح في هز الشباك بعد مرور ثماني دقائق فقط عن طريق إيجور، لكن وبعد الرجوع لتقنية الفيديو، قرر حكم اللقاء إلغاء الهدف بداعي وجود خطأ على المهاجم ويلتون سواريز.

وفي الدقيقة 39 من الشوط الأول، سجل فابيو ليما هدف الإمبراطور الأول من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت في يد عادل الحوسني؛ حارس المرمى، ثم دخل في الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد الضيوف أن يدركوا التعادل من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن سلطان المنذري؛ حارس مرمى الوصل، تقدم عن مرماه وأمسك بالكرة في الوقت المناسب.

ونجح علي الظنحاني في إدراك التعادل للشارقة في الدقيقة 65 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلًا تمركز دفاعي خاطئ للاعبي الإمبراطور.

وفي الدقيقة 73 من عمر المباراة، تقدم عبد الله صالح للوصل مرة ثانية بعدما تسلم تمريرة رائعة خلف مدافعي الشارقة، سددها مباشرة ببراعة في الشباك.

الشارقة عاد وأدرك التعادل قبل نهاية المباراة بست دقائق من ضربة جزاء، سددها إيجور بنجاح، بعدما احتسبها الحكم إثر عرقلة الحارس المنذري لعبد الله صالح داخل منطقة الجزاء.

وبعد الرجوع لتقنية الفيديو، أشهر الحكم الإنذار الثاني والكارت الأحمر في وجه شاهين عبد الرحمن؛ قائد الشارقة، بعد تدخل عنيف مع لاعب الإمبراطور، ليكمل فريقه الدقيقتين الأخيرتين من الوقت الأصلي بجانب الوقت المحتسب بدل الضائع بعشرة لاعبين.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع، أحرز فابيو ليما هدف الفوز للإمبراطور من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

الهزيمة جمدت رصيد الشارقة عند النقطة 53 في صدارة جدول الترتيب، لكنه كان يحتاج لثلاث نقاط لحسم اللقب لصالحه، كما أنها الهزيمة الأولى له بالموسم الجاري، بينما ارتفع رصيد الإمبراطور إلى النقطة 33 في المركز السابع.