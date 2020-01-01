فيديو - الوحدة يفوز على حتا بثنائية "تيجالي" في دوري الخليج العربي

تيجالي يقود الوحدة للفوز على حتا

حقق فريق الوحدة الفوز على نظيره حتا، بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي على ملعب "آل نهيان".

الدوري الإماراتي يشهد منافسة قوية على اللقب في الوقت الحالي، حيث يسعى الشارقة للحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي في هذه النسخة.

الوحدة بدأ التهديف في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة عن طريق سباستيان تيجالي ليفاجيء الضيوف ويرجح كفة فريقه مبكرًا للاقتراب من الـ3 نقاط.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد، حيث سعى الوحدة لتأمين التقدم في بداية الشوط الثاني وخطف هدف توسيع الفارق.

وبالفعل تمكن الوحدة من إحراز الهدف الثاني عن طريق نفس اللاعب، تيجالي في الدقيقة 52 من عمر المباراة ليحسم الـ3 نقاط لفريقه.

وبذلك ارتفع رصيد الوحدة إلى 20 نقطة في ترتيب دوري الخليج العربي، بعد مرور 13 جولة حيث يواجد في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد حتا عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.