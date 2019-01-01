فيديو - الوحدة يُسقط الجزيرة بثلاثية في دوري الخليج العربي

مواجهة قوية بين الوحدة والجزيرة في الدوري الإماراتي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق الوحدة الفوز على نظيره الجزيرة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ23 دوري الخليج العربي التي أقيمت على ملعب "محمد بن زايد".

وأرسل الوحدة بهذا الفوز، العين إلى المركز الرابع ليأتي خلف كلًا من الشارقة وشباب الأهلي دبي والجزيرة في ترتيب دوري الخليج العربي.

وأحرز ليوناردو دا سيلفا الهدف الأول للوحدة سريعًا بعد مرور 9 دقائق فقط من الشوط الأول ليفاجيء أصحاب الأرض مبكرًا.

وحصل فريق الوحدة على ضربة جزاء حيث نجح سباسيتيان تيجالي في إحراز الهدف الثاني لفريق في الدقيقة 37 بعد تصويبها بنجاح.

وبعد انطلاق الشوط الثاني من المباراة المثيرة، عاد تيجالي في إحراز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 50 لينهي على آمال الجزيرة في الثلاثة نقاط.

وقلص الفارق لصالح الجزيرة، ليوناردو رودريجيز بهدف في الدقيقة 65 من عمر اللقاء ولكن لم يستطيع اللاعبين من العودة إلى المباراة.

وارتفع رصيد الوحدة إلى 40 نقطة في المركز الرابع في ترتيب دوري الخليج العربي، بينما تجمد رصيد الجزيرة عند 41 نقطة.