فيديو - الهلال يوثق بقاء لاعبيه في المنازل لمكافحة فيروس كورونا
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نشر نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو يوثق فيه بقاء لاعبيه بالمنزل لمكافحة فيروس كورونا.
وقال النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الشباب جالسين في بيوتهم، وهذي فعالياتهم.. وأنتم؟"، من أجل حرص الجماهير على البقاء في المنزل.
وظهر في الفيديو أكثر من لاعب في الهلال السعودي أثناء قضاء العطلة داخل منزله للوقاية من فيروس كورونا الذي ضرب جميع أنحاء العالم.
وطالب اللاعبين الجماهير بالبقاء في المنزل، حيث بلغ عدد المصابين حول العالم ما يقرب من 300 ألف مصاب حتى الأن.
🎥 الشباب جالسين في بيوتهم،— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) March 21, 2020
وهذي فعالياتهم.. وأنتم؟ 🧐
شاركونا فعالياتكم 👌🏻#الزم_بيتك 🏠#فيديو_الهلال #كلنا_مسؤول pic.twitter.com/qb9c7rAhJU