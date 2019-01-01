فيديو - الهلال يواصل الانتصارات ويكرر فوزه على الاتحاد بثلاثية

الهلال يفوز بالكلاسيكو مرة أخرى أمام الاتحاد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق الهلال فوزًا جديد على نظيره اتحاد جدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أقيمت مباراة اليوم بين الهلال والاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة وسط حضور جماهير كبير.

أحرز الهلال الهدف الأول في الدقيقة 15 من عمر اللقاء بطريقة أكثر من رائعة، بعد تلقيه عرضية من ياسر الشهراني ليسدد كرة بوضع مائل لجسده، بشكل أكثر من ممتاز داخل مرمى فواز القرني.

وكاد زياد الصحفي أن يعدل النتيجة للاتحاد في الدقيقة 18 ولكن رأسيته جاءت بجوار قائم مرمى الحارس عبدالله المعيوف لتمر بآمان على الهلاليين. وسدد عمر خربين كرة بطريقة رائعة في الدقيقة 25 مرت بجوار قائم الاتحاد بقليل، كادت أن تسفر عن الهدف الثاني للزعيم خلال الكلاسيكو. وعاد إدواردو ليزيد من معاناة الاتحاد في الدقيقة 29 بهدف ثان بعد متابعة لتسديدة عمر خربين وتصدي القرني، ليحرز الهدف بسهولة ويعزز تقدم الزعيم.

وقلص رومارينيو الفارق لصالح الاتحاد، في الدقيقة 31 من عمر اللقاء بهدف من جملة رائعة بينه وبين بريجوفيتش، حيث تمكن البرازيلي من مراوغة أكثر من مدافع بالهلال.

تعرض عبدالآله المالكي لاعب الاتحاد للطرد في الدقيقة 82 من عمر اللقاء ليزيد من اوجاع العميد، ومعاناة العودة للقاء بالتعادل.

وفي الدقيقة 90 من عمر اللقاء أضاف جيوفينكو الهدف الثالث للهلال بتسديدة من خارج المنطقة اصطدمت في قدم مروان داكوستا لتغالط فواز القرني.

وارتفع رصيد إلى 10 نقاط في صدارة الدوري بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 3 نقاط في المركز الـ14.