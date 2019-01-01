فيديو - الهلال يخطف الفوز أمام التعاون بـ"النيران الصديقة"

الهلال يواصل تصدر الدوري السعودي للمحترفين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق فريق الهلال الفوز على نظيره الهلال، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الهلال نتائجه وتصدره للدوري السعودي، بعد الفوز على التعاون المنافس العنيد في الدوري السعودي منذ الموسم الماضي.

وبدأ التعاون اللقاء سريعًا، حيث تمكن سيدريك أميسي في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 4 من عمر المباراة فاجىء به أصحاب الأرض.

ولكن سريعًا تمكن الهلال من معادلة النتيجة عن طريق السوري عمر خربين، في الدقيقة 9 برأسية رائعة بعد هجمة مرتدة منظمة مع سالم الدوسري.

وفي الشوط الثاني، سيطر الهلال على المباراة بشكل كبير واستمرت محاولاته لخطف الثلاثة نقاط الهامة في طريقه بالدوري السعودي.

وتمكن الهلال من التقدم بهدف ثان في الدقيقة 68، أحرزه ريان الموسى بخطأ في مرماه ليهدي الثلاث نقاط لصالح الهلال صاحب الصدارة.

ورفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات حيث فاز في 4 وتعادل في واحدة.