فيديو | الهلال يتعثر ويرفض هدية الشباب والنصر والأهلي ينتصران

أربع نقاط الفارق بين الزعيم والليث الأبيض

انطلقت اليوم الجمعة، مباريات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ التقى النصر بالعين، الهلال بالباطن، والأهلي والقادسية.

في المباراة الأولى، حقق العالمي الفوز أمام العين، بثنائية نظيفة، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية.

وافتتح النصر التهديف في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، من ضربة جزاء، سددها المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بنجاح، وكان قد احتسبها الحكم إثر تدخل من محمد مزيد؛ حارس مرمى العين، على المهاجم المغربي.

وفي الدقيقة 67 من عمر المباراة، أضاف المغربي نور الدين أمرابط الهدف الثاني للعالمي، من تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة إشهار الإنذار الثاني ومن ثم الكارت الأحمر في وجه أمرابط، على إثر تدخل عنيف منه على قدم الحارس مزيد.

وتم إشهار كارت أحمر مباشر آخر في وجه عبد الرحمن الدوسري؛ لاعب النصر، إثر تدخله بالقدم في وجه لاعب العين.

بهذا الفوز ارتفع رصيد النصر إلى النقطة 42 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد العين عند 20 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب.

وفي المباراة الثانية، فشل الهلال في استغلال تعثر الشباب بالهزيمة أمام الاتفاق، وتعادل أمام الباطن، بهدف لكل منهما، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز".

هدف الزعيم الأول جاء في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، بعدما أُرسلت عرضية من ضربة ركنية، مرت من الجميع ووصلت إلى الخالي تمامًا من الرقابة الفرنسي بافيتمبي جوميس، ليسددها بسهولة في الشباك.

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وفي الدقيقة 29 من الشوط نفسه، أدرك محمد رايحي التعادل للباطن من هجمة مرتدة، وصلت له في وسط الملعب، لينطلق بسرعته إلى منطقة الجزاء، ثم يسدد على يمين عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الزعيم.

وكان أمام الزعيم فرصة خطف الفوز في الثانية الأخيرة من المباراة، بعدما تحصل على ضربة جزاء، لكن سددها جوميس اصطدمت في العارضة، ليحصل الباطن على نقطة ثمينة.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد الزعيم إلى النقطة 52 في صدارة جدول الترتيب، بفارق أربع نقاط عن الشباب؛ محتل الصدارة، فيما يأتي الباطن في المركز الـ13 بـ30 نقطة.

وفي المباراة الثالثة والأخيرة، صالحت الكرة الأهلي وحقق الفوز أمام القادسية بهدف وحيد، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

هدف المباراة الوحيد سجله المهاجم السوري عمر السومة من ضربة جزاء، في الدقيقة 68 من عمر اللقاء، كانت قد احتسبت نتيجة عرقلة عبد الرحمن غريب.

وألغى الحكم هدفًا ثانٍ للراقي في الدقيقة 76، سجله السومة، بعدما أشار حكم الراية بوجود تسلل.

وأشهر حكم المباراة الإنذار الثاني ومن ثم الكارت الأحمر في وجه عبد الله حسون، إثر عرقلة أسبريا.

وارتفع رصيد الراقي إلى النقطة 38 في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد القادسية عند النقطة 34 في المركز الـ11 بجدول الترتيب.