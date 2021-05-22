فيديو| "الهلال سيتساوى مع النصر في عدد مرات التتويج بالدوري!"

هل سيتساوى الهلال مع النصر فعلًا؟

أثار الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل الجدل، بعدما وجه التهنئة لنادي الهلال، للتتويج ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وذلك عندما ساوى بين عدد مرات تتويج النصر بما حققه الزعيم.

الهلال سيواجه التعاون مساء الأحد، بالجولة 29 "قبل الأخيرة"، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وانتصاره يعني تتويجه بلقب البطولة.

المريسل قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: " أقدم التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، والأستاذ فهد بن نافل، على تحقيق هذا الدوري".

ويرى المريسل أن الهلال سيتساوى مع نادي النصر في عدد مرات التتويج ببطولة الدوري السعودي، حيث قال: "الهلال سيتوج بالدوري رقم 17 ليتساوى مع نادي النصر، بتحقيق لقب الدوري رقم 17".

عبد العزيز المريسل تابع: "أقدم لهم التهنئة على هذا الفريق العظيم، الذي يمتلك هذا الحظ القوي بالتتويج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين".

واستطرد قائلًا: "قلت هذا الأمر منذ فترة طويلة، الهلال حسم الدوري من بداية البطولة، ولن ينتظر حتى مباراته أمام التعاون لحسمه".

فيديو | مفاجأة .. الهلال رفض التعاقد مع صفقة النصر الجديدة

واختتم عبد العزيز المريسل تصريحاته قائلًا: "لا يوجد فريق في العالم يفوز على منافسه المباشر على لقب الدوري بخمسة أهداف، لا يوجد هذا الأمر".

يذكر أن النصر حقق لقب الدوري السعودي 9 مرات في تاريخه مواسم "1974–75 ، 1979–80، 1980–81، 1988–89، 1993–94، 1994–95، 2013–14، 2014–15، 2018–19".

وحقق الهلال لقب الدوري السعودي 16 مرة في تاريخ، وذلك أعوام: " 1977، 1979، 1985، 1986، 1988، 1990، 1996، 1998، 2002، 2005، 2008، 2010، 2011، 2017، 2018، 2020".