فيديو - النصيري يقود المغرب للوقت الإضافي
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نجح المنتخب المغربي في إحراز هدف التعادل بشباك بنين في الدقيقة 76 من زمن اللقاء الجاري في دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا.
سجل المهاجم المغربي يوسف النصيري هذا الهدف بعد تمريرة من مبارك بوصوفة.
هدف ⚽️ يوسف النصيري ينقذ الموقف ويُدرك التعادل لـ #أُسُود_الأطلس!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 5, 2019
🇧🇯 1 - 1 🇲🇦#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/a9SOXG7Bn6
النتيجة لا تزال 1-1، والمباراة في الأوقات الإضافية عقب إهدار حكيم زياش لركلة جزاء في الرمق الأخير.
وكان منتخب بنين قد تقدم بهدف مويسي أديليهو في الدقيقة 53.
يذكر أن هذا الهدف البنيني كان أول أهداف هذا المنتخب الرسمية في شباك المغرب على مر التاريخ.