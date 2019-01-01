فيديو - النصر يكتسح الفيحاء بسداسية بقيادة "سوبر" حمدالله
عبده الليثي فيسبوك تويتر
أطاح فريق النصر بنظيره الفيحاء، من دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تحقيق الفوز بسداسية نظيفة.
واستطاع النصر في اكتساح الفيحاء في الشوط الثاني من المباراة بعد انتهاء النصف الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وافتتح جوليانو التسجيل للنصر في الدقيقة 52 من عمر اللقاء بعد فاصل مهاري رائع داخل منطقة الجزاء وتسديد الكرة بطريقة رائعة على يمين الحارس.
الهدف الاول لنادي #النصر سجله اللاعب جوليانو في الدقيقة 52
الفيحاء 0 : 1 النصر
#الفيحاء_النصر
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
#دوري_بلس pic.twitter.com/9XSPOcZFi1 — دوري بلس (@dawriplusksa) January 21, 2019
واستطاع عبدالرازق حمدالله في إحراز سوبر هاتريك، حيث بدأها في الدقيقة 56 بعد انفراده بحارس مرمى الفيحاء وتسديدة الكرة بسهولة.
الهدف الثاني لنادي #النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 56
الفيحاء 0 : 2 النصر
#الفيحاء_النصر
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
#دوري_بلس pic.twitter.com/tEwITgiYc5 — دوري بلس (@dawriplusksa) January 21, 2019
وأضاف حمدالله الهدف الثاني له والثالث لفريقه، في الدقيقة 59، بعد تسديدة حاول الحارس إبعادها ولكنه فشل وسكنت الكرة الشباك.
الهدف الثالث لنادي #النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 60
الفيحاء 0 : 3 النصر
#الفيحاء_النصر
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
#دوري_بلس pic.twitter.com/VjppCuHGZN — دوري بلس (@dawriplusksa) January 21, 2019
وحقق مهاجم النصر الهاتريك بإحراز الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
الهدف الرابع لنادي #النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 74
الفيحاء 0 : 4 النصر
#الفيحاء_النصر
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
#دوري_بلس pic.twitter.com/mLIA5rRr8w — دوري بلس (@dawriplusksa) January 21, 2019
وزاد حمدالله غلته التهديفية بإحراز الهدف الرابع له والخامس لفريقه في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.
الهدف الخامس لنادي #النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 80
الفيحاء 0 : 5 النصر
#الفيحاء_النصر
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
#دوري_بلس pic.twitter.com/qM81jMySv1 — دوري بلس (@dawriplusksa) January 21, 2019
واختتم فهد الجميعة أهداف فريقه في الدقيقة 85 بإحراز الهدف السادس للنصر.
الهدف السادس لنادي #النصر سجله اللاعب فهد الجميعة في الدقيقة 86
الفيحاء 0 : 6 النصر
#الفيحاء_النصر
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
#دوري_بلس pic.twitter.com/rbxlSMwEvj — دوري بلس (@dawriplusksa) January 21, 2019