فيديو - النصر يحقق الفوز على اتحاد كلباء في الدوري الإماراتي

النصر يواصل انتصاراته بالدوري الإماراتي

حقق نادي النصر فوزًا هامًا على اتحاد كلباء، ضمن الجولة السابعة من منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، حيث انتهت بفوزه بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "آل مكتوم".

وواصل النصر نتائجه الجيدة للمباراة الرابعة على التوالي، بتحقيق الفوز بعد الهزيمة من العين لم يتذوق طعم الهزيمة طيلة أربعة لقاءات في الدوري الإماراتي.

في الشوط الأول إيستيبان بافيز استطاع إحراز الهدف الأول للنصر في الدقيقة 35، ليضع فريقه في المقدمة ويقربه سريعًا نحو الـ3 نقاط الهامة في مشواره بالدوري.

وفي الشوط الثاني سيطر النصر على مجريات اللعب، حتى أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 60 عن طريق أنطوني طوزي، لينهي المباراة لصالح فريقه ويواصل الانتصارات.

وارتفع رصيد النصر إلى 13 نقطة في المركز الرابع في دوري الخليج العربي الإماراتي، بينما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند 6 نقاط في المركز الـ11

​