فيديو | النصر يجدد عرضه لضم محمد الشناوي

هل يوافق الأهلي هذه المرة؟

كشفت تقارير إعلامية، عن تجدد العرض المقدم من نادي النصر السعودي، من أجل ضم محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر كان قد قدم عرضًا سابقًا من أجل ضم الشناوي مع بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن تم رفضه من جانب الحارس والنادي الأهلي.

الإعلامي سيف زاهر قال خلال تصريحات عبر برنامجه على قناة "أون تايم سبورت" الفضائية: "النصر السعودي يجدد عرض من أجل ضم محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي".

وتابع: "محمد الشناوي مرتبط جدًا بالنادي الأهلي، وجلس أثناء العرض الأول للنصر مع محمود الخطيب رئيس النادي، وقال له الكلمة الأولى والأخيرة لمجلس إدارة النادي الأهلي، وتم رفض العرض السعودي".

الإعلامي الرياضي واصل: "العرض تجدد مرة أخرى، أعتقد أن الأهلي سيتمسك بالشناوي، واللاعب سيتمسك بالنادي الأهلي، ولن يتغير الموقف عن العرض الأول".

وكشف زاهر عن حديث دار بينه وبين الشناوي من قبل حيث قال: "دار حديثًا بيني وبين الشناوي، وقلت له هل ممكن تحترف خارجيًا، ليرد قائلًا: أنا في النادي الأهلي محترف، وسأنظر إلى مستقبلي".

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واختتم سيف زاهر تصريحاته قائلًا: "الشناوي قال لي أنه إذا خطط لمستقبله مع زوجته، لن يصل لأفضل ما وصل له الآن، باللعب للنادي الأهلي، لأن الأهلي يقدره معنويًا وماديًا، يحصل على الأموال ويكتب التاريخ".

ويقدم محمد الشناوي مستوى مميزًا للغاية خلال الفترة الحالية، وآخرها مع المنتخب المصري الأولمبي، في أولمبياد طوكيو 2020، حيث قدم أداءً مميزًا للغاية.