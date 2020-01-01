فيديو - النصر بطلًا للسوبر السعودي على حساب التعاون بركلات الترجيح

مباراة قوية في السوبر السعودي بين التعاون والنصر

توج فريق النصر بكأس السوبر السعودي على حساب التعاون، بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

المباراة بدأت قوية بين الطرفين في لقاء السوبر السعودي، بين النصر والتعاون تدل على إثارة المواجهة بشكل كبير في ظل الصراع على اللقب.

النصر كاد أن يتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 3 من عمر المباراة بسبب خطأ فادح من مدافع التعاون استغله عبدالرزاق حمدالله، حيث استخلص الكرة وانفرد بحارس سكري القصيم.

حمدالله تقدم تجاه مرمى التعاون ولكن تسديدته تصدى لها حارس مرمى التعاون كاسيو دوس أنجوس، ليبقي على نظافة شباك فريقه في المباراة.

ونجح الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم التعاون السعودي في تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 18 برأسية رائعة ليتقدم خطوة نحو كأس السوبر السعودي.

تاوامبا نجح في تحويل عرضية من ضربة ركنية من الناحية اليمنى حيث تحرك الكاميروني بشكل رائع للخلف حيث سدد رأسية أكثر من رائعة داخل مرمى برادلي جونز.

وتعرض تاوامبا لإصابة قوية وغادر اللقاء وشارك بدلًا منه منصور المولد في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، حيث خسر التعاون مجهودات المهاجم القوي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم سكري القصيم، حيث كانت نهايته تدل على رؤية شوط ثاني قوي للغاية لحسم بطل السوبر السعودي في الموسم الحالي.

وفي الشوط الثاني حاول النصر للعودة مبكرًا وبالفعل تمكن عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 58 بعد هجمة مرتدة رائعة أعاد الكفة متوازنة.

عبدالرزاق حمدالله تمكن من مراوغة مدافع التعاون والمرور إلى منطقة الجزاء، وسدد الكرة بذكاء في الزاوية اليسري لحارس التعاون.

ومنع القائم الأيسر لنادي التعاون فوز النصر في الدقيقة 92 من عمر اللقاء، بعد ارتطام كرة جوليانو بها.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، ليتجها مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

وابتسمت ركلات الترجيح لصالح فريق النصر بنتيجة 5 - 4 ليتوج بلقب السوبر السعودي بالموسم الحالي.