فيديو | النجاح على طريقة صلاح .. هكذا أراد ميلنر التميز بتقليد المصري!

جيمس ميلنر كان ماكرًا للغاية في ركلة الجزاء.

لاحظت جماهير ليفربول موقف النجم الإنجليزي جيمس ميلنر خلال تسديد المصري محمد صلاح لركلة الجزاء ضد مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية مطلع هذا الأسبوع.

حيث وقف اللاعب الذي كان هو المتخصص الأول في ركلات الجزاء خارج المنطقة بمسافة بعيدة عن كافة اللاعبين الآخرين قبل ضرب الكرة.

ومع بداية تحرك صلاح بدأ ميلنر هو الآخر في التحرك قلده في سرعة الركض، محاولًا الوصول إلى خط منطقة الجزاء في نفس الوقت الذي يسدد فيه النجم المصري الكرة.

الخدعة التي حاول ميلنر تنفيذها هنا كما تفطن ذهن جماهير الريدز عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة هي أن يصل إلى معدل تسارع يسمح له أن يسبق الجميع إلى داخل منطقة الجزاء بالرغم من أنه أبعدهم عن الكرة.

لكن لأنه بدأ الركض من نقطة أبعد فذلك يمنحه بعض الوقت للوصول إلى سرعة أعلى حيث أن نقطة إنطلاقة أبعد، حيث يصل إلى منطقة الجزاء بتلك السرعة بينما يبدأ الجميع للتو التحرك بعد لمس صلاح للكرة.

صلاح كان قد سجل هدف التقدم من جديد لصالح ليفربول في المباراة التي انتهت للريدز ٣-١ بعد أن كان جوليان ألفاريز قد عادل النتيجة.

جدير بالذكر أن صلاح أيضًا كان قد صنع الهدف الأول في المباراة وتلقى الكثير من الإشادة بفضل ما قدمه من مستويات.