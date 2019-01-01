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فيديو - المعز علي يتجاوز دائي ويسجل اسمه في سجلات آسيا التاريخية

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المهاجم القطري يواصل التحليق عالياً في السماء الآسيوية

كريم رزق    فيسبوك      تويتر

دخل المعز علي، مهاجم قطر، التاريخ من بابه الواسع بعد تسجيل الهدف الافتتاحي في مرمى المنتخب الياباني في نهائي كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات.

المعز علي قص شريط الأهداف في النهائي الآسيوي بطريقة رائعة بمقصية مذهلة في الدقيقة الثانية عشر في شباك الساموراي الياباني ليصل إلى هدفه التاسع خلال البطولة الحالية ويتجاوز المهاجم الإيراني علي دائي في نسخة 1996 الذي أحرز ثمانية أهداف ويصبح أكثر لاعب مسجلاً للأهداف خلال نسخة واحدة من كأس آسيا.

المعز أصبح هداف العرب التاريخي في بطولات آسيا برصيد 9 أهداف من مشاركته الوحيدة في المسابقة متساوياً مع مهاجم المنتخب الإماراتي علي مبخوت.

قطر تتقدم في النتيجة على اليابان، حتى الآن، بهدفين مقابل هدف واحد بعدما عزز عبد العزيز حاتم تقدم العنابي بهدف ثان في الدقيقة 27 وقلص تاكومي مينامينو الفارق في الدقيقة 69 وتقترب من حصد لقب الكأس الآسيوي الغالي من الأراضي الإماراتية. 

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