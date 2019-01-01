فيديو - المعز علي يتجاوز دائي ويسجل اسمه في سجلات آسيا التاريخية
كريم رزق فيسبوك تويتر
دخل المعز علي، مهاجم قطر، التاريخ من بابه الواسع بعد تسجيل الهدف الافتتاحي في مرمى المنتخب الياباني في نهائي كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات.
المعز علي قص شريط الأهداف في النهائي الآسيوي بطريقة رائعة بمقصية مذهلة في الدقيقة الثانية عشر في شباك الساموراي الياباني ليصل إلى هدفه التاسع خلال البطولة الحالية ويتجاوز المهاجم الإيراني علي دائي في نسخة 1996 الذي أحرز ثمانية أهداف ويصبح أكثر لاعب مسجلاً للأهداف خلال نسخة واحدة من كأس آسيا.
قووووول 📹 GOAL— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) February 1, 2019
🥅 | الهدف الأول
⏰ | 11’
🏃♂️| المعز علي
قطر 1 : 0 اليابان
#كأس_آسيا2019 #قطر_اليابان
#لأجل_قطر #AsianCup2019pic.twitter.com/OawSUNFJEk
المعز الفذّ 👑— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 1, 2019
بـ 9⃣أهداف .. الفهد القطري 🇶🇦 يتخطي علي دائي ويصبح أكثر لاعب يسجّل أهداف في نسخة واحدة من أمم آسيا ✨#آسيا_مع_جول#كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/rS7IgVdcCB
رقم قياسي جديد!— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) February 1, 2019
المعز علي أصبح صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف المُسجّلة في نفس النسخة من كأس آسيا برصيد 9⃣ أهداف.
👏 @Moezali_ 🇶🇦
##كأس_آسيا2019 #قطر_اليابان pic.twitter.com/lJ0zGipd2K
المعز أصبح هداف العرب التاريخي في بطولات آسيا برصيد 9 أهداف من مشاركته الوحيدة في المسابقة متساوياً مع مهاجم المنتخب الإماراتي علي مبخوت.
- كيف سجلتها؟!— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) February 1, 2019
- المعز: ¯/_(ツ)_\¯
المعز علي أصبح هداف العرب التاريخي في #كأس_آسيا بالتساوي مع علي مبخوت .. وفعلها في نسخة واحدة 😳 pic.twitter.com/XouCgSDsXP
قطر تتقدم في النتيجة على اليابان، حتى الآن، بهدفين مقابل هدف واحد بعدما عزز عبد العزيز حاتم تقدم العنابي بهدف ثان في الدقيقة 27 وقلص تاكومي مينامينو الفارق في الدقيقة 69 وتقترب من حصد لقب الكأس الآسيوي الغالي من الأراضي الإماراتية.