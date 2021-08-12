فيديو | المريسل يكشف سر انقلاب جيوفينكو على الهلال

اللاعب الإيطالي وضع ناديه السعودي في ورطة

مازال الهلال السعودي غير قادر على تسجيل لاعبه الجديد ماتيوس بيريرا في قائمته للموسم الجديد، وذلك رغم بقاء أقل من 48 ساعة على أولى مبارياته في الدوري السعودي، والتي ستُلعب أمام الطائي مساء بعد غدٍ السبت.

بطل الدوري السعودي كان قد ضم الجناح البرازيلي من وست بروميتش ألبيون مقابل 17.5 مليون جنيه استرليني تقريبًا، ورغم حصوله على شهادة الكفاءة المالية إلا أنه لم يستطع تسجيله لعدم وجود مكان فارغ في قائمته المحلية للاعب أجنبي جديد.

لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم تمنح كل نادٍ حق قيد 7 لاعبين أجانب في قائمته المحلية، فيما ينخفض العدد إلى 4 فقط أحدهم آسيوي حين يتعلق الأمر بالقائمة القارية المشاركة في دوري أبطال آسيا.

الهلال كان ينوي بيع لاعبه سيباستيان جيوفينكو لنادي باوك اليوناني أو فسخ عقده بالتراضي وتسجيل بيريرا بدلًا منه، لكن الأمور تعقدت بالنسبة للاعب الإيطالي.

ماذا قال المريسل حول انقلاب جيوفينكو على الهلال؟

الإعلامي النصراوي أكد أن الهلال كان قد اتفق مع باوك على بيعه المدة المتبقية في عقد جيوفينكو مقابل مليون يورو، ومنح اللاعب مستحقاته حتى يوم توقيعه عقده الجديد مع النادي اليوناني.

وأوضح المريسل أن اللاعب وافق على ذلك بعدما أخبره المسؤولون في الهلال أن النادي يمر بأزمة مالية حادة وهي ما أدت لهذا القرار.

وأضاف "جيوفينكو وافق بالفعل على فسخ عقده مع الهلال دون الحصول على مستحقاته للموسم القادم، وذلك تقديرًا للأزمة المالية التي يمر بها النادي، لكن بعض المشجعين أصدقائه أخبروه بالمبالغ الذي دفعها النادي للتعاقد مع بيريرا وخليفة الدوسري وغيرهم".

أتم "هذا الأمر جعل جيوفينكو يُدرك أن الهلال لا يُعاني من أي عجز مالي، وجعله ينقلب ويرفض الرحيل عن الفريق إلا بعد الحصول على مستحقاته كاملة حتى موعد نهاية عقده في يونيو القادم، وهو ما أخر فسخ العقد وبالتالي قيد بيريرا".

جمهور #الهلال

هنا قصة #جوفينكو و #الهلال بإختصار اللي ذكرتها امس في سنابي و اللي اعلامكم مسوي ميت و لا يدري عنها

تفضلوا

.https://t.co/xNEQZD2QWv

. pic.twitter.com/tlgf22XZWl — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) August 12, 2021

كيف كان موسم جيوفينكو مع الهلال في 2020-2021؟

النجم الإيطالي لعب 21 مباراة في الدوري السعودي مع الهلال هذا الموسم، منهم 16 أساسيًا، سجل خلالهم هدفًا واحدًا وصنع 4، وقد صنع كذلك 46 فرصة لزملائه.

ولم يلعب جيوفينكو أي مباراة في دوري أبطال آسيا لعدم قيده في القائمة القارية للهلال، وقد غاب عن مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفتح للإصابة، فيما خاض مباراة السوبر السعودي التي خسرها فريقه أمام النصر.

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