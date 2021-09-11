فيديو | المريسل يعتذر للهلال وجماهيره ثم يصدمهم بالسبب

الإعلامي النصراوي سخر بشكل لاذع من الزعيم

تقدم الإعلامي عبد العزيز المريسل باعتذاره لنادي الهلال ومنسوبيه وجماهيره خلال تواجده في برنامج الحصاد الرياضي، لكنه صدمهم بسبب الاعتذار فيما بعد وهدفه الخفي منه.

المريسل اعتاد الدخول في مناوشات كبيرة مع إعلاميي الهلال وجماهيره بسبب عشقه لنادي النصر المنافس الأبرز والخصم اللدود للزعيم في السعودية.

لماذا تقدم المريسل باعتذاره لجماهير الهلال؟

الإعلامي النصراوي تقدم باعتذاره للهلال ومنسوبيه وجماهيره عن معلومة خاطئة سبق أن قالها على الفريق، وهي حصوله على المركز الأخير في جميع البطولات المحلية والآسيوية والعربية والخليجية، وقد صحح تلك المعلومة بصورة صادمة وساخرة.

إذ قال "أريد التقدم باعتذاري لإعلام وجمهور ومحبي الهلال، ذكرت معلومة عن النادي وأمتلك من الشجاعة ما يجعلني أقر بأنها كانت خاطئة".

تابع "لا خلاف على أن الهلال هو صاحب الإنجازات الأفضل في آسيا، ولكني قلت في وقت سابق أن الهلال هو "أبو نقطة" محليًا وآسيويًا وعربيًا وخليجيًا، لكني اكتشفت اليوم وبعد البحث والتحري أنه كذلك حتى دوليًا".

"إذ اكتشفت أن الهلال لم يُحقق المركز الأخير على الصعيد المحلي والقاري والعربي والخليجي فقط بل الدولي كذلك، إذ خاض بطولة دولية عام 2013 ضمت بجانبه الزمالك المصري وفريق من أوكرانيا وفريق رابع وقد حقق المركز الأخير دون الحصول على أي نقطة".

عبدالعزيز المريسل : أقدم اعتذاري لجماهير نادي الهلال .

الحصاد الرياضي ... @ALMRISEUL pic.twitter.com/75tBSYyd2P — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) September 10, 2021

تلك السخرية اللاذعة من الهلال بواسطة المريسل أثارت غضب زميله الصحفي الهلالي عبد المحسن الجحلان الذي رفض الاعتراف بالأمر مؤكدًا أنه لا يلتفت سوى للبطولات الرسمية وليست مجهولة المصدر والهوية.

كم عدد بطولات الهلال محليًا وقاريًا وعربيًا وخليجيًا؟

الهلال يُعد زعيم الأندية السعودية من حيث عدد الألقاب على جميع الأصعدة، إذ يمتلك 61 بطولة في تاريخه الرائع.

الزعيم تُوج بالدوري السعودي 17 مرة وكأس الملك 9 مرات وكأس ولي العهد 13 مرة وكأس الاتحاد السعودي 7 مرات وكأس المؤسس مرة وكأس السوبر السعودي مرتين.

وقاريًا، فاز الهلال بدوري أبطال آسيا 3 مرات وكأس الكؤوس الآسيوية مرتين بجانب كأس السوبر الآسيوي مرتين.

عربيًا فاز الهلال بدوري أبطال العرب مرتين وكأس الكؤوس العربية مرة والسوبر العربي مرة، وخليجيًا حصد لقب كأس الخليج العربي للأندية مرتين.

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