فيديو| المرتدة التي أقصت منتخب مصر من كأس الأمم

هدف جنوب إفريقيا القاتل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أشعل منتخب جنوب إفريقيا منافسات كأس الأمم بمفاجأة كبرى، حين أقصى المنتخب المصري صاحب الأرض بهدف نظيف في دور الـ16.

سجل تيمبينكوسي لورش هدف الفوز في الدقيقة الخامسة والثمانين من عمر اللقاء، ليتأهل لملاقاة نيجيريا التي تغلبت على الكاميرون 3-2.

تلك المرتدة أطاحت بالمنتخب المصري من بطولة كان يسعى إليها، ليحرمه من اللقب الثامن لأمم إفريقيا في تاريخه.

وكان المنتخب المصري قد توج بنسخ 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

على الناحية الأخرى حتى الآن، تأهل المنتخب البنيني لملاقاة السنغال، بعد فوز الأول على المغرب والثاني على أوغندا.