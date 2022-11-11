فيديو | المحياني: هذه قصة رحيل باولينيو وهناك اتفاق بيننا وبين الاتحاد منع ضم المولد

المحياني يؤكد: كافة لاعبي الهلال والنصر والاتحاد والشباب عُرضوا على الأهلي قبل تجديد عقودهم

كشف موسى المحياني؛ المدير التنفيذي السابق للأهلي السعودي، كواليس رحيل اللاعب البرازيلي باولينيو عن النادي، مؤكدًا أن الإدارة لم تكن قادرة على الإبقاء عليه رغمًا عنه.

باولينيو كان قد انضم للراقي في الميركاتو الصيفي 2021 بعد رحيله، لكن بعد شهرين فقط، تم فسخ عقده بالتراضي بناءً على طلب اللاعب.

وقال المحياني، خلال تصريحاته لبرنامج "برا الـ18": "باولينيو لم يكن لديه رغبة في البقاء، قدم لنا عذرًا واضطررنا لقبوله، لأنه لا يمكن أن نضغط على أي لاعب لبقائه، هو اسم كبير، لكنه كان منقطعًا عن التدريبات لعدة أشهر بسبب كورونا، لذلك لم يكن التجييش من أجل التعاقد معه قرارًا صحيحًا".

وأضاف: "كان باولينيو يحتاج لوقت للتأقلم معنا، والضغوطات زادت عليه، بجانب أنه تضايق من التدريب على ملعب الجوهرة بحكم أنه لم تكن هناك تجهيزات في الملعب، خاصة غرفة الجيم وغرف الملابس ضيقة، فلم نكن نتدرب بالنادي لمدة ستة أشهر، وهذا ضايق باولينيو".

#برا_18 | موسى المحياني:

استجبنا مجبرين مع رغبة باولينهو في الرحيل عن #الأهلي وتأخير الرواتب موجود في جميع الأندية وفي الأهلي بشكل أكبر. @musa042315 #SSC pic.twitter.com/NWEWCUykl1 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 10, 2022

بسؤاله عن حقيقة عرض فهد المولد؛ لاعب الاتحاد وقتها والشباب الحالي، على الأهلي الموسم الماضي، أوضح: "كان هناك اتفاق بيننا وبين نادي الاتحاد ألا ننافس بعضنا على صفقات، اللاعب الذي يفاوضه الأهلي يمتنع الاتحاد عن مفاوضته والعكس، لأن كلانا لا يملك المال، فسيكون الكل خاسر، عكس بقية الأندية، وحقيقةً كافة لاعبي الهلال والاتحاد والنصر والشباب الذين كانوا يجددون عقودهم في فترة وجودنا بالأهلي، عُرضوا علينا، لكن لم يكن لدينا المال للتعاقد معهم".