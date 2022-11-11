فيديو | المحياني: الأهلي نُحر تحكيميًا ولم ينجح لاعب أجنبي به منذ سبع سنوات

المدير التنفيذي السابق في الأهلي يؤكد تحمله مسؤولية فشل أي لاعب انضم في عهده

حمّل موسى المحياني؛ المدير التنفيذي السابق للأهلي، الإعلام جزء من مسؤولية هبوط الراقي لدوري يلو، مؤكدًا أن الفريق تعرض لمجزرة تحكيمية في ثماني مباريات دون أن يتحدث أحد.

الراقي هبط الموسم الجاري لدوري يلو بعدما مر بموسم كارثي، يحمل الجمهور المحياني المسؤولية الأكبر به.

وحل المحياني ضيفًا على برنامج "برا الـ18"، وقال في هذا الجانب: الأهلي نُحر تحكيميًا في سبع أو ثماني مباريات، لكن الإعلام لا يتحدث، كان الحديث عني أنا وماجد النفيعي وهاسي، وأنا هنا لا أدافع عن نفسي، بل أحمي من بعدي، عليهم دعم كل من يعمل في الأهلي، لأن أي شخص سيخطئ، لا بد من تقبل الأخطاء، الأهلي سيعود، لكن لا بد من الاستقرار، كي يثق اللاعبون في الإدارة".

#برا_18⁩ | موسى المحياني:

المشهد الإعلامي له دور في النجاح والفشل، والأهلي نُحر في 7 أو 8 مباريات تحكيميا بشكل واضح ولك تثار بالشكل الكافي.



⁦@musa042315⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/f3pSbmFvBg — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 10, 2022

وحول اختيار اللاعبين واعتراض الجماهير على تراجع جودتهم محملين إياه المسؤولية، علق المحياني: "كل اللاعبين الذين انضموا للأهلي أنا موافق عليهم ومشارك بهم، وأنا أتحمل الفشل كله، لكن لا يوجد أجانب في الأهلي نجحوا منذ سبع سنوات، وكل من جاء الأهلي الموسم الماضي جاء بمستوى عالٍ ورحل بمستوى أقل، لماذا؟، علينا أن نضع أيدينا على المشكلة الحقيقية ونناقشها".