فيديو - القادسية يفوز على أحد بثلاثية في الدوري السعودي

القادسية يواصل عروضه المميزة في الدوري السعودي

فيسبوك تويتر عبده الليثي

حقق فريق القادسية أمام نظيره أحد، فوزًا هامًا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الآمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واصل القادسية عروضه المميزة في الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوز اليوم على أحد بنتيجة مريحة حيث كان متقدمًا بثلاثية نظيفة.

بدأ القادسية التسجيل عن طريق أبو بكر أمارو، في الدقيقة 22 من عمر اللقاء برأسية من داخل منطقة الجزاء عجز حارس أحد عن التصدي لها. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #القادسية سجله اللاعب : أبوبكر اومارا في الدقيقة 22

أحد 0 : 2 القادسية #أحد_القادسية pic.twitter.com/oIhJhcRXB2 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) December 17, 2018

وأضاف أحمد الزين الهدف الثاني من عمر اللقاء في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، بعد تلقيه تمريرة رائعة أمام الحارس ليسجل الهدف بوضع الكرة من أعلى حارس أحد.

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #القادسية سجله اللاعب : أحمد الزين في الدقيقة 32

أحد 0 : 2 القادسية #أحد_القادسية pic.twitter.com/ysQoZx88OW — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) December 17, 2018

واختتم ثلاثية القادسية، هارون كمارا، المهاجم المتوهج في الفترة الأخيرة بالدقيقة 78 من عمر اللقاء، بعد تحويل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء.

🎥 فيديو للهدف الثالث لنادي #القادسية سجله اللاعب : هارون كامارا في الدقيقة 78

أحد 1 : 3 القادسية #أحد_القادسية pic.twitter.com/LQ2vvfxvIF — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) December 17, 2018

وأحرز أدولف تيكو هدف أحد الوحيد في المباراة في الدقيقة 80، برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء أثرضربة حرة مباشرة.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #أحد سجله اللاعب : تيكو أدولف في الدقيقة 80

أحد 1 : 3 القادسية #أحد_القادسية pic.twitter.com/duCfnEJpBs — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) December 17, 2018

وارتفع رصيد القادسية إلى 17 نقطة في المركز الـ10، بينما تجمد رصيد أحد في المركز الأخير برصيد 6 نقاط بعد مرور 13 جولة.