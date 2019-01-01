فيديو - العين يعود للانتصار ويصعب موقف دبا الفجيرة

الزعيم غابت عنه الانتصارات المحلية في آخر خمس مباريات له

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق العين فوزًا مهمًا أمام دبا الفجيرة بثنائية نظيفة، على ملعب الأخير، ضمن الجولة الـ24 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

الزعيم سجل هدفه في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول بعد جملة تكتيكية رائعة، انتهت بعرضية من كايو إلى عامر عبد الرحمن، ليضعها الأخير في الشباك بسهولة.

وتصدى خالد عيسى؛ حارس مرمى العين، بشكل رائع لتسديدة بعيدة من المدى من ركلة ثابتة، ليمنع دبا من هدف تعادل مؤكد قبل نهاية الشوط بثلاث دقائق.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر روبن روبيرو فرصة هدف ثان مؤكد للعين بعدما استلم الكرة في الجهة اليسرى خلف المدافعين ثم توغل إلى داخل منطقة الجزاء، وبدلًا من أن يسدد في الشباك، أطاح بالكرة فوق العارضة بغرابة شديدة.

وفي الدقيقة 65، تألق خالد عيسى مرة ثانية وأنقذ مرماه من هدف مؤكد من رأسية قريبة المدى، لكنه تصدى لها بيده اليسرى ببراعة.

ثاني أهداف الزعيم جاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بأقدام كايو، الذي تسلم تمريرة من رمية تماس، وضعته على انفراد تام بمرمى دبا ليراوغ الحارس ويسددها في الشباك.

الفوز رفع رصيد الزعيم إلى النقطة 43 في المركز الخامس، بينما تجمد دبا عند 13 نقطة في المركز الأخير.