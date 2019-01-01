العين v حتا

فيديو - العين يخطف الفوز أمام حتا برأسية كودجو

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كودجو
العين يفوز بطريقة مثيرة على حتا في الدوري الإماراتي
عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

حقق فريق العين الإماراتي الفوز على نظيره حتا، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

العين واصل انتصاراته للمباراة الثانية على التوالي، خلال منافسات دوري الخليج العربي، سعيًا للمنافسة على اللقب منذ بدايته والذي توج به الشارقة الموسم الماضي.

تقدم كايو للعين بالهدف الأول في الدقيقة 42 من علامة الجزاء، ليضع فريقه في المقدمة أمام فريق حتا، الذي سعى أن يعادل الكفة أمام العين.

وبالفعل نجح ريكاردو فالنتي في الدقيقة 68، في إحراز التعادل لفريقه، لتعود المباراة إلى نقطة البداية مرة أخرى لتصدم جماهير العين المتواجدة في ملعب "هزاع بن زايد".

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وفي الدقيقة 82 تمكن لابا كودجو مهاجم العين الإماراتي، في خطف الثلاثة نقاط لفريقه أمام فريق حتا بهدف في الأمتار الأخيرة للمباراة ليواصل الفريق الفوز للمباراة الثانية على التوالي.

وارتفع رصيد العين إلى 9 نقاط بعد مرور 4 جولات حيث تلقى هزيمة واحدة فقط أمام الشارقة، بينما تجمد رصيد حتا عند 4 نقاط في المركز العاشر.

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