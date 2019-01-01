فيديو - العين يتعثر ويزداد بعده عن الصدارة بالتعادل مع الإمارات

الزعيم يخسر نقطتين مهمتين في مشواره

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أهدر العين نقطتين ثمينتين في مشواره نحو ملاحقة الشارقة على الصدارة، بالتعادل سلبيًا أمام الإمارات، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الـ14 بالدوري الإماراتي.

الوقت الضائع من عمر الشوط الأول، شهد أخطر الفرص للزعيم عن طريق كايو الذي استلم تمريرة روبن ريبيرو على حدود منطقة الجزاء، ليسددها باتجاه المرمى، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

الدوري الإماراتي - الشارقة يفلت من الهزيمة ويواصل حفاظه على الصدارة

مع فرصة #كايو الخطيرة الحكم ينهي الشوط الأول بالتعادل السلبي#العين_الإمارات#دوري_الخليج_العربي

شاهد البث المباشر عبر موقع القناة:https://t.co/NQMuszCm71 pic.twitter.com/sEkdyR1EaU — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٥ فبراير ٢٠١٩

وفي الدقيقة 80، أهدر ريبيرو فرصة هدف مؤكد للعين بعدما راوغ الدفاع وحارس المرمى، ليسدد في المرمى، لكن مدافع الإمارات، كان في المكان والتوقيت المناسبين، ليبعد الكرة من أمام المرمى، ويخطف التعادل لفريقه.

روبن ريبيرو يهدر أخطر فرص العين في الشوط الثاني#العين_الإمارات#دوري_الخليج_العربي

شاهد البث المباشر عبر موقع القناة:https://t.co/NQMuszCm71 pic.twitter.com/mr8TLNXisD — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٥ فبراير ٢٠١٩

التعادل رفع رصيد البنفسجي إلى النقطة 29 في المركز الثاني، ليبتعد عن الصدارة بفارق خمس نقاط، بينما يأتي الإمارات في المركز الـ13 برصيد عشر نقاط.