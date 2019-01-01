فيديو - العين يتأهل إلى دور الـ8 بالكأس بهزيمة الظفرة بثنائية

الزعيم رفع رصيده إلى عشر نقاط من أربع مباريات

حقق العين الفوز الثالث له بدور المجموعات في كأس الخليج العربي الإماراتي بالفوز أمام الظفرة بثنائية نظيفة، على ملعب حمدان بن زايد، بالجولة الرابعة.

هدف اللقاء الأول جاء في الدقيقة 31 عن طريق كايو كانيدو من ركلة حرة سددها قوية مرت من بين الحائط حتى خدعت الحارس وسكنت مرماه.

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وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق، أضاف مسعود سليمان؛ لاعب الظفرة، الهدف الثاني للزعيم بالخطأ في مرماه، حيث تابع عرضية من أندريه برأسية في شباك فريقه.

الفوز رفع رصيد البنفسجي إلى النقطة العاشرة من أربع نقاط، متصدرًا جدول ترتيب المجموعة الأولى، متساويًا مع شباب الأهلي صاحب الوصافة، لكن الأخير خاض خمس مباريات.

أما الظفرة فيأتي بالمركز الثالث بسبع نقاط، يليه النصر خمس نقاط، ثم الجزيرة أربع نقاط، وخورفكان ثلاث نقاط، وأخيرًا اتحاد كلباء نقطة وحيدة.

وبذلك تمكن العين من خطف بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من الكأس، الذي وصل به إلى ربع النهائي الموسم الماضي قبل أن يطيح به بني ياس، بهزيمته بهدف وحيد.