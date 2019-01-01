فيديو – الظهور الأول للسعيد مع بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

بيراميدز أعلن حصوله على خدمات عبد الله السعيد صباح اليوم

فيسبوك تويتر بلال محمد

ظهر عبد الله السعيد، المنتقل حديثاً إلى صفوف بيراميدز، لأول مرة مع فريقه الجديد أثناء وصول حافلة بيراميدز إلى ستاد الدفاع الجوي قبل مباراة الأهلي.

وأعلن بيراميدز حصوله على توقيع السعيد، صباح اليوم ليصبح خامس صفقات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

ويستعد بيراميدز، لمواجهة الأهلي بعد قليل في إطار المباريات المؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

وتعاقد بيراميدز، مع السعيد في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقد اللاعب مع نادي أهلي جدة السعودي.

الجدير بالذكر ان بيراميدز يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، بعد لعب 15 مباراة، وبفارق ثمان نقاط عن الزمالك المتصدر.

وعلى الجانب الآخر، يحتل الأهلي المركز السادس برصيد 24 نقطة، بعد لعب 12 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الثالث والذي لعب 17 مباراة.