فيديو – الظهور الأول للسعيد مع بيراميدز قبل مواجهة الأهلي
بلال محمد فيسبوك تويتر
ظهر عبد الله السعيد، المنتقل حديثاً إلى صفوف بيراميدز، لأول مرة مع فريقه الجديد أثناء وصول حافلة بيراميدز إلى ستاد الدفاع الجوي قبل مباراة الأهلي.
وأعلن بيراميدز حصوله على توقيع السعيد، صباح اليوم ليصبح خامس صفقات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.
ويستعد بيراميدز، لمواجهة الأهلي بعد قليل في إطار المباريات المؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.
وتعاقد بيراميدز، مع السعيد في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقد اللاعب مع نادي أهلي جدة السعودي.
أول ظهور لـ #عبدالله_السعيد مع بيراميدز قبل مواجهة #الأهلي#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/aIjwYCMCcf — ON Sport (@ONsportEg) January 4, 2019
الجدير بالذكر ان بيراميدز يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، بعد لعب 15 مباراة، وبفارق ثمان نقاط عن الزمالك المتصدر.
وعلى الجانب الآخر، يحتل الأهلي المركز السادس برصيد 24 نقطة، بعد لعب 12 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الثالث والذي لعب 17 مباراة.