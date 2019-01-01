النتائج المباشرة
الدوري المصري الممتاز

فيديو – الظهور الأول للسعيد مع بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

التعليقات()
بيراميدز أعلن حصوله على خدمات عبد الله السعيد صباح اليوم

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

ظهر عبد الله السعيد، المنتقل حديثاً إلى صفوف بيراميدز، لأول مرة مع فريقه الجديد أثناء وصول حافلة بيراميدز إلى ستاد الدفاع الجوي قبل مباراة الأهلي.

وأعلن بيراميدز حصوله على توقيع السعيد، صباح اليوم ليصبح خامس صفقات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

ويستعد بيراميدز، لمواجهة الأهلي بعد قليل في إطار المباريات المؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

اختيارات المحررين

وتعاقد بيراميدز، مع السعيد في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقد اللاعب مع نادي أهلي جدة السعودي.

الجدير بالذكر ان بيراميدز يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، بعد لعب 15 مباراة، وبفارق ثمان نقاط عن الزمالك المتصدر.

وعلى الجانب الآخر، يحتل الأهلي المركز السادس برصيد 24 نقطة، بعد لعب 12 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الثالث والذي لعب 17 مباراة.

الموضوع التالي:
أول مدربه إماراتية: أعيش كرة القدم 24 ساعة في اليوم
الموضوع التالي:
رسميًا.. سولانكي ينتقل لبورنموث
الموضوع التالي:
كأس خادم الحرمين| تأهل العروبة والنجوم وخروج نجران والمجزل
الموضوع التالي:
برشلونة يعود لطاولة المفاوضات من أجل رابيو
الموضوع التالي:
الزمالك يعلن قائمته لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري
إغلاق