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دوري الخليج العربي

فيديو - الظفرة يسقط الجزيرة في فخ التعادل القاتل

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الجزيرة تراجع للمركز الرابع

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

خطف الظفرة تعادلًا في الوقت القاتل أمام الجزيرة بهدف لكل منهما، على ملعب محمد بن زايد، ضمن الجولة الـ25 وقبل الأخيرة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، سجل خلفان مبارك هدف فخر العاصمة الأول من ضربة جزاء، احتسبت إثر عرقلة حارس الظفرة، لمهاجم الجزيرة.

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وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة، أدرك محمد عبد الله الحمادي التعادل الظفرة بهدف قاتل، ليقتنص ثلاث نقاط غالية.

التعادل أرجع الجزيرة إلى المركز الرابع برصيد 45 نقطة، بينما يأتي الظفرة في المركز العاشر بـ29 نقطة.

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