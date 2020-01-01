فيديو - "الشهري" يقود الهلال إلى نصف نهائي كأس الملك على حساب الاتفاق

مباراة رائعة لصالح الشهري

تأهل الهلال إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب الاتفاق بعد المباراة المثيرة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن ربع النهائي.

الزعيم تمكن من خطف بطاقة التأهل في الوقت الإضافي بعد انتهاء الأشواط الأصلية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ولكن الهلال تمكن من الحسم.

الهلال سريعًا تقدم بأقدام صالح الشهري في الدقيقة 4 بعد عرضية أكثر من رائعة حولها بتسديدة قوية داخل مرمى حارس الاتفاق ليعلن تقدم أصحاب الأرض.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد، ليقترب من التأهل إلى نصف نهائي البطولة والمنافسة على اللقب الذي فقده الموسم الماضي.

وفي الوقت الذي ينتظر الجميع فيه صافرة النهاية، تمكن الاتفاق من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 84 والتعادل ليعيد اللقاء إلى بدايته.

وتمكن فيليب كيس في إحراز الهدف الأول للاتفاق والتعادل في الدقيقة 84 من ركلة الجزاء، حيث سجلها بشكل رائع على يسار حارس مرمى الزعيم.

واتجه الفريقين إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل الإيجابي في الوقت الأصلي للمباراة، ولكن عاد صالح الشهري ليصعد بفريقه إلى نصف النهائي.

صالح الشهري سجل الهدف الثاني في الشوط الأول الإضافي في الدقيقة 97 بنفس طريقة الهدف الأول بعرضية أرضية من الناحية اليمنى ليسددها الشهري في الشباك.