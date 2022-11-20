فيديو | الشهري: ميسي الأفضل في العالم ولكننا سنواجه المرشح للمونديال

مهاجم الأخضر يتحدث عن مواجهة الأرجنتين

أكد صالح الشهري؛ لاعب المنتخب السعودي، أن الأخضر يخوض مباراته أمام الأرجنتين، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وتقديم عرض قوي وجيد.

وقال الشهري خلال تصريحات لقناة "ESPN": "الأرجنتين واحد من أقوى المنتخبات في كأس العالم، ونحن نستعد جيدًا لهذه المباراة، ونتمنى أن نقدم مباراة جيدة أمامهم".

وأضاف مهاجم الأخضر: "أعتقد أن الأرجنتين لديها حظوظ جيدة من أجل التتويج ببطولة كأس العالم، ولكننا سنلعب لكي نحقق نتيجة جيدة أمامهم".

🎙النجم السعودي صالح الشهري خلال تصريحه لقناة أرجنتينية |#المنتخب_السعودي | pic.twitter.com/RhUUOFq44i — | الحوت الازرق | (@ALHILAL_60) November 19, 2022

واستطرد قائلًا: "ليونيل ميسي هو من أفضل لاعبي العالم حاليًا، ولكن أمامنا تحدٍ من نوع خاص، حيث سنقدم كل ما لدينا من أجل تحقيق نتيجة جيدة أمام هذا الفريق".

واختتم الشهري تصريحاته قائلًا: "نحن لا ننظر إلى ميسي فقط، بل سنواجه فريق بالكامل، وسنبذل قصارى جهدنا في هذه المواجهة".