فيديو - الشحانية يحقق أول فوز له في دوري نجوم قطر على حساب الغرافة

مفاجأة في دوري نجوم قطر بفوز الشحانية على الغرافة

حقق فريق الشحانية الفوز على نظيره الغرافة، بهدفين مقابل هدف، ضمن المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري نجوم قطر.

الغرافة سقط أمام الشحانية، بثنائية أمانجوا، حيث لعب الفريق الفائز منذ الدقيقة 66 ناقصًا لاعب بعد طرد علي فريدون.

وحصل فريدون على بطاقة صفراء في الدقيقة 37 ولكن حصل على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

أحرز أمانجوا الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 18، وتعادل سفيان هني في الدقيقة 42 من عمر اللقاء من ضربة جزاء.

وحسم أمانجوا النتيجة للشحانية في الدقيقة 54 من عمر المباراة ليخطف 3 نقاط غالية لفريقه في مشوار دوري نجوم قطر.

الشحانية حقق أول فوز له في مشواره بدوري نجوم قطر في الموسم الحالي، وارتقى إلى المركز العاشر برصيد 6 نقاط بعد فوز و5 تعادلات.

وتجمد رصيد الغرافة عند 20 نقطة في المركز الثالث في ترتيب دوري نجوم قطر.