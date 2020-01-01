فيديو - الشباب يضرب العدالة برباعية في الدوري السعودي
حقق فريق الشباب الفوز على نظيره العدالة، بأربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب "الأمير فيصل بن فهد" مساء اليوم.
الشباب استفاق من الهزيمة الثقيلة أمام الاتحاد في المباراة الماضية في منافسات الدوري السعودي، بخمسة أهداف مقابل هدف واحد فقط.
الشوط الأول انتهى بتقدم الليوث بهدفين دون رد، أحرز الأول كريستيان جوانكا في الدقيقة الـ39 من عمر المباراة بعد تسديدة ارتطمت بالقائم وفي قدم مدافع العدالة لتهز شباك فريقه.
د39’ هدف للشباب! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 5, 2020
#كريستيان_جوانكا يفتتح التسجيل
#الشباب 1 : 0 #العدالة
#الشباب_العداله
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/Rn2zvBiGiv
وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة أحرز عبدالمجيد الصليهم الهدف الثاني في الدقيقة 49 من عمر المباراة، بعد هجمة مرتدة رائعة أكثر من مميزة.
د45+4’ هدف للشباب! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 5, 2020
#عبدالمجيد_الصليهم يسجل الهدف الثاني
#الشباب 2 : 0 #العدالة
#الشباب_العداله
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/id9NUqikaW
واحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح الشباب بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ولكن عبدالله الحمدان أهدرها حيث سددها أعلى من عارضة حارس العدالة.
وتصدى فاروق بن مصطفى لركلة جزاء في الدقيقة 71 من عمر المباراة عن طريق كارلوس أندريا، ليبقي حارس الليوث مرماه بأمان.
#عبدالله_الحمدان يهدر ركلة جزاء لـ #الشباب#الشباب_العداله pic.twitter.com/tmWwabaSnD— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 5, 2020
وفي الدقيقة 72 أضاف عبدالله الحمدان الهدف الثالث للشباب بعد هجمة مرتدة رائعة حيث راوغ مدافع العدالة بشكل مميز وسدد الكرة داخل مرمى الضيوف.
د72’ هدف للشباب! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 5, 2020
#عبدالله_الحمدان يسجل الهدف الثالث
#الشباب 3 : 0 #العدالة
#الشباب_العداله
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/lXMlz4kyob
واختتم تركي العمار رباعية الشباب في الدقيقة 88 من عمر المباراة، برأسية رائعة إثر عرضية من الجبهة اليمنى لفريق الليوث لينهي المباراة لصالح فريقه.
د87’ هدف للشباب! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 5, 2020
#تركي_العمار يسجل الهدف الرابع
#الشباب 4 : 0 #العدالة
#الشباب_العداله
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/Cixr5ggUSc
وارتفع رصيد الشباب إلى 31 نقطة في المركز السادس بعد لعب 21 جولة، بينما تجمد رصيد العدالة في المركز الأخيرة بالدوري عند 14 نقطة.