فيديو - الشباب يتعادل إيجابيًا مع ضمك في الدوري السعودي
تعادل فريق الشباب مع نظيره ضمك بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان التي أقيمت على ملعب "المحالة".
وواصل الشباب تعادلاته للمباراة الثالثة على التوالي، حيث حقق الفوز فقط في الجولة الأولى على حساب الفتح وتعادل مع الفيصلي والنصر.
تقدم ضمك صاحب الأرض في الدقيقة 27 عن طريق البرتغالي جورجي فيليبي برأسية من داخل منطقة الجزاء، حولها إلى مرمى الليوث بعد تلقيه الكرة من ركلة ركنية.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) September 19, 2019
هدف #ضمك الأول سجله اللاعب جورجي فيليبي في الدقيقة 27
#ضمك_الشباب#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين #الدوري_السعودي_للمحترفين #MBSLeague#همة_حتى_القمة pic.twitter.com/wEOAwOLOoE
وحاول الشباب في العودة للمباراة سريعًا، طمعًا في تحقيق الثلاثة نقاط من أجل التواجد في الجزء العلوي من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
ونجح بالفعل الشباب في التعادل في الدقيقة 40 من الشوط الأول، عن طريق كريستيان جوانكا، بعد هجمة منظمة للشباب أسفرت عن إنفراد اللاعب بحارس مرمى ضمك.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) September 19, 2019
هدف #الشباب الأول سجله اللاعب كريستيان جوانكا في الدقيقة 40
#ضمك_الشباب#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين #الدوري_السعودي_للمحترفين #MBSLeague#همة_حتى_القمة pic.twitter.com/xvnh4V72M0
وبذلك ارتفع رصيد الشباب عند 6 نقاط في المركز الرابع من الدوري، بينما أصبح رصيد ضمك 4 نقاط في المركز الحادي عشر.