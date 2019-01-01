دوري أبطال العرب

فيديو - "الشامي" يخطف الفوز للإسماعيلي أمام الاتحاد في ربع نهائي البطولة العربية

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الإسماعيلي
الإسماعيلي يفوز على الاتحاد في البطولة العربية

حقق الإسماعيلي الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف دون رد، في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

"ستاد الإسكندرية" استضاف لقاء الإسماعيلي أمام نظيره الاتحاد السكندري، واستطاع الدراويش في تحقيق الانتصار ويضع قدمًا في نصف النهائي.

الإسماعيلي استطاع في خطف هدف في الشوط الأول من اللقاء، عن طريق محمد الشامي في الدقيقة 34 من عمر المباراة.

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محمد الشامي استغل مواجهته بمرمى الاتحاد السكندري، وسدد كرة يسارية غالطت حارس المرمى عماد السيد ليهدي الدراويش الفوز.

وتقام مباراة العودة يوم 24 يناير المقبل، على ستاد الإسماعيلي، حيث اصبح للدراويش الأفضلية قبل اللقاء الثاني.

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