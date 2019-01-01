فيديو - الشارقة يحقق انتصارًا مثيرًا على النصر ويعزز صدارته للدوري الإماراتي

الشارقة يواصل تصدره

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق فريق نادي الشارقة، الفوز على النصر بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، بالجولة 15 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

وحصل طارق أحمد الحمادي لاعب فريق النصر، على الكارت الأحمر في الدقيقة 43 من زمن المباراة، ليلعب فريقه باقي دقائق المباراة بعشرة لاعبين.

سجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب ريان مينديز في الدقيقة 74 من زمن المباراة، بعد عرضية من سيف رائد من الجهة اليمنى، ليضعها في المرمى.

وتمكن النصر من تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 95 من زمن المباراة، عن طريق روني فيرنانديز، ولكن حكم المباراة رفض احتساب الهدف بعد العودة لتقنية حكم الفيديو "VAR".

الإثارة تشتعل في اللحظات الأخيرة..#النصر يسجل هدف التعادل في الدقيقة 95 ولكن تقنية الفيديو تلغي الهدف لتعود الاحتفالات إلى #الشارقة الذي فاز بالمباراة بهدف نظيف#النصر_الشارقة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/uCNRd5rkwy — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 14, 2019

وبذلك يرفع الشارقة رصيده للنقطة 37 في صدارة ترتيب فرق الدوري الإماراتي، بينما يتجمد رصيد النصر عند النقطة 16 في المركز التاسع.