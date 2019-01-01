فيديو - الشارقة يتأهل لنصف نهائي كأس رئيس الدولة على حساب الإمارات

الشارقة يتأهل لنصف نهائي كأس رئيس الدولة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تأهل نادي الشارقة الإماراتي إلى ربع نهائي من بطولة كأس رئيس الدولة على حساب فريق الإمارات، بعد الفوز بنتيجة بهدفين مقابل هدف.

حقق الشارقة الفوز على ضيفه الإمارات بعد التعادل الإيجابي في الوقت الأصلي للمباراة واللجوء إلى الوقت الإضافي حسمه أصحاب الأرض بهدف قاتل.

وافتتح ريان مينديز الأهداف لصالح الشارقة في الدقيقة 13 من عمر اللقاء بعد تلقيه تمريرة طولية رائعة داخل حدود منطقة الجزاء وسدد الكرة ببراعة داخل المرمى.

واستطاع الفريق الضيف في خطف هدف التعادل عن طريق حسام لطفي في الدقيقة 94 من عمر اللقاء بعد استغلاله كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء ليسجل التعادل ويجبر الجميع على اللجوء إلى وقت إضافي.

وسجل عبدالله الغانم هدف الفوز والتأهل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة بالإمارات في الدقيقة 107، بعد استغلاله لخطأ حارس مرمى الإمارات.

ويلعب في الوقت الحالي شباب الأهلي دبي أمام النصر، في ربع نهائي كأس رئيس الدولة.