فيديو - السومة يخطف بطاقة التأهل لأهلي جدة أمام الفيحاء في كأس الملك

السومة يتألق ويخطف الفوز لفريقه أمام الفيحاء

حقق الأهلي السعودي فوزًا صعبًا على نظيره الفيحاء، ضمن ربع دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بهدف دون رد اليوم الخميس.

الأهلي حل ضيفًا ثقيلًا على الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ولكن أصحاب الأرض كانوا ندًا قويًا للراقي طوال وقت المباراة.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث حاول الأهلي في خطف هدف التقدم ولكن دفاعات وحارس الفيحاء تصدوا للمحاولات جميعها.

وفي الشوط الثاني تمكن عمر السومة المهاجم السوري لأهلي جدة في خطف هدف قاتل في مرمى الفيحاء من أجل الصعود إلى ربع النهائي.

استغل السومة كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء من دفاعات الفيحاء وسدد الكرة بقوة في الزاوية اليمنى لحارس الفريق المنافس ويخطف بطاقة التأهل.

وحصل فريق الفيحاء على ركلة جزاء في الدقيقة 89 من عمر المباراة كاد أن يعود بها مرة أخرى لنقطة البداية ولكن أنجيلو تيتو أهدرها.

ياسر المسيليم يتصدى لركلة الجزاء في الدقيقة "89" 🧤

الفيحاء 0 : 1 #الاهلي#الفيحاء_الاهلي pic.twitter.com/IuGTGj0u4H — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 2, 2020

ياسر المسيليم تألق وتصدى للكرة ببراعة كبيرة وحافظ على نظافة شباكه وتأهل فريقه للدور المقبل من كأس الملك.