فيديو - السومة يخطف بطاقة التأهل لأهلي جدة أمام الفيحاء في كأس الملك
حقق الأهلي السعودي فوزًا صعبًا على نظيره الفيحاء، ضمن ربع دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بهدف دون رد اليوم الخميس.
الأهلي حل ضيفًا ثقيلًا على الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ولكن أصحاب الأرض كانوا ندًا قويًا للراقي طوال وقت المباراة.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث حاول الأهلي في خطف هدف التقدم ولكن دفاعات وحارس الفيحاء تصدوا للمحاولات جميعها.
وفي الشوط الثاني تمكن عمر السومة المهاجم السوري لأهلي جدة في خطف هدف قاتل في مرمى الفيحاء من أجل الصعود إلى ربع النهائي.
استغل السومة كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء من دفاعات الفيحاء وسدد الكرة بقوة في الزاوية اليمنى لحارس الفريق المنافس ويخطف بطاقة التأهل.
د82’ هدف للاهلي! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 2, 2020
#عمر_السومة يفتتح التسجيل
#الفيحاء 0 : 1 #الاهلي
#الفيحاء_الاهلي
#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/wrJ1HgcZfV
وحصل فريق الفيحاء على ركلة جزاء في الدقيقة 89 من عمر المباراة كاد أن يعود بها مرة أخرى لنقطة البداية ولكن أنجيلو تيتو أهدرها.
ياسر المسيليم يتصدى لركلة الجزاء في الدقيقة "89" 🧤— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 2, 2020
الفيحاء 0 : 1 #الاهلي#الفيحاء_الاهلي pic.twitter.com/IuGTGj0u4H
ياسر المسيليم تألق وتصدى للكرة ببراعة كبيرة وحافظ على نظافة شباكه وتأهل فريقه للدور المقبل من كأس الملك.