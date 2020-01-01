فيديو - السومة ومواريس وفلانويفا الأفضل في أهداف الدوري السعودي

الدوري السعودي يستمر في تقديم مباريات قوية خلال الموسم الحالي

كشفت لجنة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الإثنين، عن أفضل أهداف في الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مباريات مثيرة للغاية لعبت خلال الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين، ونتائج مميزة، وأهداف رائعة تم اختيار من بينها أفضل 3 أهداف.

أفضل هدف ذهب إلى السوري عمر السومة مهاجم الأهلي، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف، حيث أحرز العقيد الهدفين خلال دقيقة واحدة.

والهدف الثاني جاء لصالح أنسيلمو دي مواريس لاعب الوحدة في مرمى الحزم في اللقاء الذي انتهى بفوز الوحدة بخماسية مقابل هدف.

وفي المركز الثالث جاء هدف كارلوس فلانويفا في تعادل فريقه الفيحاء أمام نظيره التعاون السعودي بهدفين مقابل هدفين.

ويستمر الدوري السعودي في إثارته بالمراكز المتقدمة، من أجل المنافسة على اللقب في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.