فيديو | السوبر "أصفر" .. النصر يثأر من الهلال بثلاثية مستحقة

النصر ينتصر على الهلال بثلاثة أهداف دون رد

توج فريق نادي النصر، ببطولة كأس السوبر السعودي للمرة الثانية في تاريخه وعلى التوالي، بعد الفوز على الهلال بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت.

النصر ثأر من الهلال الذي توج ببطولة كأس السوبر على حسابه عام 2015، كما ثأر من خسارة كأس خادم الحرمين الشريفين 2020.

إليكم أبرز ما جاء في المباراة:

بداية حذرة من جانب الفريقين، حيث حصل النصر على ركلة ركنية بالدقيقة 5 من زمن المباراة، لعبها نور الدين أمرابط عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها دفاع الهلال بسهولة.

وتمكن بافيتمبي جوميس من تسجيل الهدف الأول للهلال بالمباراة بالدقيقة 10 من زمن المباراة، بعد عرضية رائعة من سالم الدوسري، ولكن الحكم رفض احتسابه بداعي التسلل.

وأطلق الحكم صافرته بالدقيقة 18 من زمن المباراة، معلنًا ركلة جزاء لنادي الهلال، معتقدًا أن الكرة ارتطمت بيد عبد الله مادو مدافع النصر عن عمد، ولكنه بعد العودة إلى تقنية الفيديو "VAR" تراجع عن قراره، بعدما تبين أنه لم يتعمد لمس الكرة باليد.

أول فرصة خطيرة لنادي النصر بالدقيقة 25 من زمن المباراة، بعد تسديدة رائعة من المغربي نور الدين أمرابط، تصدى لها عبد الله المعيوف ببراعة، وتحولت إلى ركنية.

وأجرى نادي الهلال التبديل الأول في الدقيقة 26 من زمن المباراة، بنزول محمد كنو بدلًا من سلمان الفرج الذي تعرض للإصابة، بعد تدخل عنيف من جانب بيتروس ماتيوس لاعب وسط النصر.

كاد الفرنسي بافيتمبي جوميس من تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 28 لنادي الهلال، بعد انفراد بحارس النصر براد جونز، ليسدد الكرة قوية ولكنها ارتطمت بالقائم، ولكن الحكم أطلق صافرته معلنًا الكرة تسلل.

مهارة فردية رائعة من خالد الغنام داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة أرضية قوية بالدقيقة 29 من زمن اللقاء، ولكن نجح عبد الله المعيوف حارس الهلال من التصدي لها ببراعة.

17 مدرب وكسر أرقام تاريخية وقياسية .. ماذا تغير من آخر ديربي في السوبر السعودي؟

وواصل المعيوف تألقه، بعدما تصدى لتسديدة مفاجئة من جانب رائد الغامدي مهاجم النصر، الذي حول عرضية رائعة من الجهة اليمنى إلى تسديدة في المرمى بالدقيقة 33.

فرصة خطيرة جدًا لنادي الهلال بالدقيقة 43، بعد تمريرة رائعة من جانب جيوفينكو، وضع سالم الدوسري في مواجهة مع براد جونز حارس النصر، الذي تصدى ببراعة للكرة، ويشتتها الدفاع لتصل إلى كنو الذي يسدد الكرة وينجح دفاع النصر في إبعادها للمرة الثانية.

العارضة حرمت نور الدين أمرابط من تسجيل هدف التقدم لنادي النصر بالدقيقة 47 من زمن المباراة، بعد انفراده بالحارس عبد الله المعيوف، ليسددها أعلى منه وارتطمت بالعارضة.

براد جونز نجح في حماية مرمى نادي النصر بالدقيقة 51 من انفراد بافيتمبي جوميس، واستطاع أن يتصدى ببراعة لتسديدة المهاجم الفرنسي.

سجل البرازيلي بيتروس ماتيوس الهدف الأول لنادي النصر بالدقيقة 62 من زمن المباراة، بعد عرضية رائعة أرسلها نور الدين أمرابط، لعبها بيتروس برأسه رائعة أعلى الحارس عبد الله المعيوف في المرمى.

بعد الهدف حاول نادي الهلال تنظيم أكثر من هجمة خطيرة على مرمى النصر، ولكن دفاعات الفريق الأصفر كانت في الموعد، وظهر استبسال من جانب المدافعين.

ونجح المغربي عبد الرزاق حمد الله في تسجيل الهدف الثاني لنادي النصر بالدقيقة 82 من زمن المباراة، بعد تمريرة رائعة من عبد المجيد الصليهم، جعلته في مواجهة مع حارس الهلال، ليسددها في المرمى.

⚽️ الهدف الثاني للنصر عن طريق عبدالرزاق حمدالله، بصوت المعلق حماد العنزي 🎙 pic.twitter.com/BHmtKxUPZO — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 30, 2021

ونجح سامي النجعي في قتل المباراة، بعدما سجل الهدف الثالث للنصر بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعد هجمة مرتدة منظمة ورائعة، مررها الصليهم إلى حمد الله، الذي مرر الكرة إلى النجعي الذي سددها قوية في المرمى.