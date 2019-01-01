فيديو - السعودية تعيد حسابات المجموعة الثانية في خليجي 24 بعد الفوز على البحرين
حقق المنتخب السعودي فوزًا هامًا على نظيره البحريني، بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينمها، على ملعب "عبدالله بن خليفة" بنادي الدحيل.
المنتخب السعودي أعاد فرصه مرة أخرى بقوة في التأهل إلى الدور الثاني من بطولة "خليجي 24" المقامة حاليًا في قطر بمشاركة 8 منتخبات.
وكان الأخضر قد تعرض للهزيمة في المباراة الأولى أمام الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.
المنتخب السعودي سيطر على مجريات اللعب بشكل كبير، حتى تمكن عبد الرحمن الحمدان من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 29 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من نواف العابد.
فيديو : هدف منتخب #السعودية يتقدم 1 - 0 على منتخب #البحرين عبر عبد الله الحمدان في د29 .. #خليجي24 #السعودية_البحرين #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/czW4BUGSJM— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2019
وانتهى الشوط الأول بتقدم الأخضر السعودي بهدف دون رد، ليذهب إلى الشوط الثاني ويسعى لزيادة عدد الأهداف بعد خسارة المباراة الأولى في البطولة.
وبالفعل تمكن المنتخب السعودي في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 58 عن طريق محمد عبده خبراني رأسية رائعة بعد تلقية عرضية من ضربة ركنية من نواف العابد.
فيديو : هدف منتخب #السعودية يتقدم 2 - 0 على #البحرين عبر محمد خبراني في الدقيقة 58.. #خليجي24 #السعودية_البحرين #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/2q7Y5ng4aj— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2019
وبذلك ارتفع رصيد السعودية إلى 3 نقاط في المركز الثالث بنفس رصيد الكويت صاحب الوصافة بفارق الأهداف بينما تصدر عُمان برصيد 4 نقاط.