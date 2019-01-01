فيديو - السعودية تتعادل وديًا مع المنتخب المالي
تعادل المنتخب السعودي، إيجابيًا مع نظيره المالي، بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب "الأمير محمد بن فهد".
ويستعد المنتخب السعودي لخوض منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وأيضًا المؤهلة لكأس الأمم الآسيوية.
المنتخب السعودي تلقى هدف في الدقيقة 38 عن طريق أداما تراوري عن طريق تسديدة يسارية رائعة من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس.
د38' هدف لـ مالي!— KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 5, 2019
- #تراوري يفتتح التسجيل#السعودية_مالي#معاك_يالاخضر pic.twitter.com/57aLFaVV8f
حاول المنتخب السعودي خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول من إحراز هدف التعادل ولكن لم تكلل محاولات لاعبيه بالنجاح لينتهي النصف الأول بتقدم الضيوف.
وفي الشوط الثاني، تمكن المنتخب السعودي من تعديل النتيجة في الدقيقة 53 عن طريق سالم الدوسري بعد تلقيه عرضية أرضية من الناحية اليمنى، سدد الكرة في مرمى مالي بسهولة.
د53' هدف للأخضر! 👏— KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 5, 2019
- #سالم_الدوسري يسجل هدف التعادل
🎥 — شاهد الهدف.. 👇#السعودية_مالي#معاك_يالاخضر pic.twitter.com/IwnCbq6lr1
ويواجه المنتخب السعودي نظيره اليمني ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، يوم الثلاثاء المقبل خارج الديار.