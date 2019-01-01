فيديو - السد يواصل الانهيار بخسارة أمام قطر بثلاثية

خسارة مفاجئة للسد في الدوري القطري

تعرض نادي السد لهزيمة ثقيلة أمام قطر، بثلاثة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري نجوم قطر، التي أقيمت على ملعب "جاسم بن حمد"

واصل نادي السد نتائجه المخيبة للآمال لثاني مباراة على التوالي، بعد أن تلقى هزيمة في اللقاء السابق أمام الدحيل بأربعة أهداف مقابل هدف.

أحرز ساردور راشيدوف لاعب قطر الهدف الأول لفريقه في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة ليفاجيء أصحاب الأرض سريعًا ويربك خطوطهم.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه جماهير السد، عودة الفريق بهدف التعادل، تلقى الهدف الثاني في الدقيقة 31 من عمر المباراة عن طريق كايكي مورينو.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة أحرز ساردور راشيدوف الهدف الثالث والأخير في مرمى السد، لتنتهي المباراة بنتيجة مفاجئة لجماهير الفريق صاحب الأرض.

وارتفع رصيد قطر إلى 12 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد السد عند 15 نقطة في المركز الرابع في دوري نجوم قطر.