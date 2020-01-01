كأس أمير قطر

فيديو - السد يطيح بالخريطيات من دور الـ16 من كأس أمير قطر

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السد يتأهل في كأس أمير قطر

حقق السد الفوز على نظيره الخريطيات، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس أمير قطر، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "عبدالله بن خليفة".

السد نجح في حسم المباراة بتألق كبير من لاعبيه على رأسهم عبدالكريم حسن وبغداد بونجاح المهاجم الجزائري المخضرم.

السد بدأ اللقاء بقوة وأحرز الهدف الأول في الدقيقة الأولى من المباراة عن طريق عبدالكريم حسن برأسية رائعة بعد عرضية مميزة من الجهة اليمنى.

وأهدر رشيد تيبركانين مهاجم الخريطيات ركلة جزاء في اللقاء بالدقيقة 15، حيث سددها بشكل مميز ولكنها ارتطمت بالقائمة الأيسر للسد.

عاد تيبركانين لتعويض إهداره لركلة الجزاء ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 20 من عمر اللقاء من ضربة حرة مباشرة سددها بشكل رائع في شباك السد.

وسجل الجزائري بغداد بونجاح الهدف الثاني للسد في الدقيقة 26 برأسية رائعة بعد تمريرة ساحرة داخل منطقة جزاء الخريطيات.

وألغى حكم اللقاء هدف لسالم الهاجري لاعب السد في الدقيقة 48 بعد العودة لتقنية الفيديو، خاصًة أن عبدالكريم حسن ارتكب خطأ قبل تسجيل الهدف.

واختتم السد الأهداف بأقدام بونجاح في الدقيقة 82 من عمر اللقاء بعد استلامه للكرة داخل منطقة الجزاء بعد مرورها من حارس المرمى.

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