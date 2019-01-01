فيديو - السد يتأهل إلى نهائي كأس الأمير على حساب الريان

الزعيم في انتظار الدحيل أو السيلية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خطف السد بطاقة التأهل إلى نهائي كأس أمير قطر بتغلبه أمام الريان بثنائية نظيفة، على ملعب جاسم بن حمد.

هدف اللقاء الأول جاء في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول بأقدام علي أسد، بعدما استقبل عرضية أرضية من أكرم عفيف.

وفي الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، أهدر الجزائري بغداد بونجاح ضربة جزاء للزعيم، بتصدي رائع من فهد يونس؛ حارس الرهيب.

ثاني أهداف السد أحرزه بونجاح قبل نهاية المباراة بست دقائق بمهارة فردية رائعة.

وينتظر أن يلاقي السد في النهائي الفائز من مواجهة الدحيل والسيلية، التي ستقام اليوم الأحد، على ملعب سعود بن عبد الرحمن.